- FCSB s-a calificat in Conference League, urmand sa joace din nou in grupe dupa cinci sezoane, și iși va afla azi adversara, dupa tragerea la sorți, programata la ora 15.30.Euforia succesului l-a determinat pe Gigi Becali sa-și faca deja calculele finaciare ale acestei calificari."Voi…

- Johnny Depp a strans in jur de 3 milioane de lire sterline in doar cateva ore de la punerea in vanzare a unor opere din colectia sa de arta, scrie Sky News.Actorul i-a anuntat pe cei 27 de milioane de urmaritori pe Instagram ca a vandut printuri din colectia „Friends And Heroes” prin intermediul…

- Palatul Bragadiru, aflat in centrul Bucureștiului, a fost scos la vanzare pentru suma de 26 de milioane de euro, arata un anunț postat pe site-ul imobiliare.ro.„Palat unicat in centrul Bucureștiului, avand 10.000 mp construiți, S+P+3 etaje, amprenta la sol 2.411 mp, teren 16.490, sub construcție…

- Posesorii laptopurilor MacBook cu tastatura „fluture” din mai multe state americane vor primi compensatii in valoare de 50 de milioane de dolari pentru a renunta la procesul intentat Apple.Apple si utilizatorii care au dat compania in judecata in cadrul unui proces comun au ajuns la un acord.…

- Gazprombank, divizia financiara a gigantului energetic rus, exploreaza optiunile strategice privind afacerea sa din Elvetia, inclusiv o posibila vanzare, partiala sau totala, a anuntat vineri, 8 iulie, Gazprombank Switzerland, cu sediul in Zurich.Gazprombank este unul dintre ultimele canale…

- Oana Zavoranu a deschis o clinica alaturi de soțul ei, Alex Ashraf, iar de atunci situația sa financiara s-a imbunatațit considerabil.Cea mai profitabila perioada a fost cea in care exista o cerere uriașa pentru testele COVID-19. Clinica Oanei Zavoranu a inregistrat o cifra de afaceri in valoare…

- Proeminentul fond de hedging pentru criptomonede Three Arrows Capital (3AC) a intrat in incapacitate de plata cu un imprumut in valoare de peste 670 de milioane de dolari.Firma de brokeraj pentru active digitale Voyager Digital a emis o notificare luni dimineata, afirmand ca fondul nu a reusit…

- Producatorul american de cipuri Intel a depus o cerere pentru plata unei dobanzi de 593 de milioane de euro de catre Comisia Europeana, la cinci luni dupa ce a convins a doua cea mai inalta curte europeana sa anuleze o amenda antitrust de 1,06 miliarde de euro, potrivit unui document publicat luni…