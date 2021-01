Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Genoa a anuntat, joi, ca l-a imprumutat pe olandezul Kevin Strootman de la Olympique Marseille. Intelegerea este valabila pana la sfarsitul acestui sezon. Jucatorul s-a antrenat deja cu noii sai colegi. Potrivit presei italiene, Marseille va plati o parte a salariului…

- Formatia Paris Saint-Germain a castigat, miercuri seara, Supercupa Frantei, invingand cu scorul de 2-1, echipa Olympique Marseille, la Lens, potrivit news.ro. Pentru invingatori au marcat Icardi ’39 si Neymar ’85 (penalti). Marseille a inscris prin Payet ’89. PSG este detinatoarea Cupei…

- Atacantul sarb Luka Jovici, care a parasit Eintracht Frankfurt pentru Real Madrid in 2019, se va intoarce imprumutat la clubul german, a anuntat, marti, directorul sportiv al gruparii din Bundesliga, Fredi Bobic, informeaza AFP, potrivit news.ro. "Luka Jovici ne va fi imprumutat pana in vara.…

- Doliul si tristetea au cuprins lumea dupa moartea legendei fotbalului argentinian Diego Maradona, care a incetat din viata miercuri la varsta de 60 de ani, lasandu-i pe fanii sportului rege orfani de unul dintre cei mai carismatici si controversati jucatori din istorie, scrie AFP. Foto:…

- Comisia Europeana s-a imprumutat la dobanda negativa, in cadrul instrumentului SURE. Statele membre vor rambursa mai puțini bani decat iau cu imprumut de la UE A treia emisiune de obligatiuni realizata de Comisia Europeana in cadrul instrumentului SURE al UE a atras un interes foarte puternic din partea…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic s-a dovedit din nou decisiv pentru AC Milan, reusind o dubla in partida pe care echipa sa a castigat-o in deplasare, cu scorul de 3-1, in fata formatiei SSC Napoli, succes in urma caruia gruparea "rossonera" se mentine pe primul loc in campionatul de fotbal al…

- Medicamentul minune Remdesivir nu este atat de eficient pe cat se crede. Un studiu al Organizatiei Mondiale a Sanatatii arata ca antiviralul influenteaza putin sau deloc evolutia bolnavului de Covid-19. Si asta pe fondul unei explozii de cazuri in special in Europa.

- Mai multe tari din Europa de Est impun de sambata noi restrictii, care se adauga ceolor luate in restul continentului unde epidemia de Covid-19 face ravagii. SARS COV 2 ucis mai mult de 10.000 de persoane in Germania si a contaminat mai mult de un milion in Franta. In Italia, la Napoli, restricțiile…