- Un sofer se poate lauda prietenilor de pahar cu norocul sau. Prins de trei ori baut la volan, a scapat basma curata de tot atatea ori. L-au ajutat mila judecatorilor si lenea procurorilor. Primul conflict cu legea al lui Augustin Vasilachi s-a petrecut la inceputul lui 2010. Aflat la volanul unui Ford…

- Un botosanean a cazut victima unui accident rutier pentru ca s-a intins pe bancheta din spate a propriului autoturism. Se simtea rau si l-a lasat la volan pe un prieten. La inceputul lunii iulie 2020, botosaneanul si-a adus un cuplu de prieteni la Iasi, intrucat sotia lui Dumitru Botosineanu era programata…

- Sfarsitul saptamanii trecute a fost de bun augur pentru soferii care si-au sters bocancii de legislatia rutiera. Magistratii Judecatoriei iesene au pronuntat pe banda rulanta condamnari cu amanare pentru soferi bauti sau fara permis. Amanarea aplicarii pedepsei lasa vinovatilor cazierul curat. Ei trebuie…

- "Lipsa investițiilor a dus ca la acest moment in care vorbim - 2022, anul de grație - avem lucrul confirmat și recunoscut de compania Apa Term 70% din rețeaua din Roman are pierderi de apa.Lucrurie au trenat, nu s-a intamplat absolut nimic și se ajunge ca in fiecare zi sa avem apa cu porția la un…

- Trei spitale din Iasi vor fi dotate de organizatia Salvati Copiii cu echipamente care sa contribuie la scaderea mortalitatii infantile. Mai exact, dotarile vor ajunge la Maternitatea Elena Doamna, Spitalul Municipal de Urgenta Pascani si Spitalul Orasenesc din Harlau, fiind vorba despre ventilatoare…

- Un BMW a fost aruncat in sant de un Volkswagen, pe un drum judetean. Soferul BMW-ului nu a avut nicio vina. Cel al VW-ului nu avea permis, dar era „facut". Lucrator la un abator din Germania, Cristi Daraba s-a intors la Plugari cu ocazia sarbatorilor de iarna. Nu avea permis, dar si-a cumparat totusi…

- IfconsMedia SRLValoare contracte pentru PNRR: 4.667.000 leiPotrivit jurnaliștilot Presshub.ro, pe primul loc in topul firmelor de consultanța care au incheiat contracte de achiziții directe cu primariile din țara se afla IfconsMedia SRL. Societatea din București este condusa de Radu Dornean și Constanța…