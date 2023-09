Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a autorizat marți funcționarea unui nou jucator pe piața RCA: Easy Insurance. Firma face parte din divizia de investiții D Craig Holding, controlata de Sasha Dragic, patronul Superbet, și soția acestuia Augusta Dragic.

- Grupul britanic British American Tobacco (BAT) a anunțat joi ca și-a vandut operațiunile din Rusia și Belarus catre conducerea locala a filialelor sale, pentru o suma nedeclarata, transmite Le Monde . Grupul a „incheiat in mod oficial un acord de vanzare a activitaților sale din Rusia și Belarus”.…

- Daca pana de curand vorbeam de diferite monede sau bancnote, relaitv recente, scoase la vanzare, astazi vorbim de o moneda rara. Este vorba de moneda din Romania care valoreaza o mica avere, dintr-o serie de monede emise in 1894 in Europa. Monede de aur emise in Europa in 1894 Perioada de final de scol…

- Se vinde firma cu magazine și in Romania. Cine este miliardarul care da lovitura anului, urmarind sa cumpere cu totul retailerul de cosmetice L’Occitane. Ce intenționeaza sa faca dupa preluarea companiei. Un miliardar austriac preia o companie cu magazine și in Romania. Compania face 6,5 miliarde de…

- Monedele de colecție au devenit tot mai prețioase in ultima vreme. Este mare isterie in randul colecționarilor sa gaseasca exemplare vechi, foarte rare, dar care le aduc un mare avantaj in domeniul lor de activitate. O moneda comunista de 5 lei a ajuns sa coste o avere. Are un preț formidabil, nu te-ai…

- Guvernul, prin Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor, a decis sa interzica populației sa mai vanda un anumit animal din curte. Așadar, care este animalul pe care romanii nu vor mai avea voie sa il creasca in curte pentru a-l vinde. Legea care schimba tot. S-a interzis…

- Contre intre dezvoltatorul cartierului Vișoianu și clienții mai vechi, care au cumparat apartamente in blocurile turn construite in Lunca Cetațuii. Aceștia reclama faptul ca, in 2017-2018, cand au cumparat apartamente și s-au mutat, li s-au promis locuri de parcare gratuite, fara nicio taxa suplimentara.…

- O absolventa de liceu, olimpica la Biologie, lucru care i-a asigurat intrarea la Medicina fara examen, vinde legume in piața, pentru a-și ajuta familia. Diana Necula este absolventa a Colegiului Național Bogdan Petriceicu Hasdeu din Buzau.Diana a luat Bac-ul și, deși a fost deja admisa la Medicina,…