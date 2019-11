MILIARDARII care au renuntat la scoala inainte sa faca averi

Stiri pe aceeasi tema

- Tanar pasionat de tehnologie renunta la facultate si infiinteaza una dintre cele mai hot companii ale momentului. Nu, nu este inca un articol despre Mark Zuckerberg, desi povestea protagonistului nostru pare trasa la indigo dupa cea a fondatorului Facebook. Markus Villig stia ca vrea sa infiinteze…

- Aproape o suta de deținuți sunt inscriși la școala și iși continua studiile. Potrivit reprezentanților Penitenciarului din Targu Jiu, peste 40 de condamnați sunt inscriși in ciclul primar și gimnazial și circa 60 de deținuți urmeaza cursurile liceale. Activitatea de școlarizare se desfașoara in colaborare…

- Artele viitorului, categorie noua in cadrul Burselor stART, alaturi de pictura, desen si muzica Romanii iubesc arta, dar de la distanța. Peste 7 din 10 adulți romani regreta ca nu și-au dezvoltat pasiunile artistice din copilarie, deși considera ca ar fi putut sa le transforme intr-o meserie, conform…

- Primele popasuri din noul an scolar, bibliobuzul Bibliotecii Judetene "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud le-a facut in chiar prima saptamana de scoala, la unitatile de invatamant din Corvinesti si Matei, unde au fost recuperate cartile imprumutate elevilor in cursul vizitei din 11 iunie si au fost imprumutate…

- Elevele care au venit machiate la o școala din orașul Sansui, China, au avut parte de o surpriza de proporții. Un profesor a ieșit inarmat cu o galeata cu apa și cu o carpa pentru a le șterge machiajul. In inregistrarea video se observa cu elevele de la Școala nr. 3 stau la rand pentru a fi șterse de…

- Școala a inceput, insa nu toate locurile din invațamantul profesional au fost ocupate. Din cele 1.624 de locuri aprobate in acest an școlar, inca sunt libere 97, conform datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Neamț. Asta inseamna 3 clase ramase fara elevi, in condițiile in care, prin planul…

- Primarul Capitalei a declarat, marți, ca iși menține dorința ideea gratuitatii pentru mijloacele de transport in comun ale STB. Firea spune ca sunt opinii diferite ale specialistilor si acest subiect trebuie "cantarit" foarte bine. Gabriela Firea a participat, marți, la Scoala nr. 195 pentru a verifica…

- In timp ce unii elevi aleg sa mearga pe litoral, la piscina sau la mare, alții, insa, pasionați de fizica și matematica, au renunțat la vacanța de vara și s-au inscris la Școala de Știința și Tehnologie din Magurele.