- Incurcate sunt caile dragostei! Cand toata lumea astepta sa faca pasul cel mare alaturi de Andreea Vilau, femeia pe care o ceruse in casatorie, Cezar Ouatu a intors-o ca la Ploiesti, orasul sau natal. Artistul s-a despartit de logodnica sa si s-a combinat cu fosta iubita a unui fotbalist celebru. Spynews.ro,…

- Robyn Crawford, acum in varsta de 53 de ani, susține ca a fost iubita legendarei Whitney Houston, in urma cu mulți ani de zile. Abia acum s-a facut lumina in privința unui capitol din viața cantareții, despre care nimeni nu prea a știut nimic pana acum.

- Actrița Rona Hartner a trecut prin momente dramatice din momentul în care a aflat ca sufera de cancer la colon. Au urmat luni grele pentru artista și multe ședințe de chimioterapie.

- Iubita unui fotbalist celebru trece prin momente cumplite, dupa ce si-a pierdut tatal, iar fratele pe care il iubeste ca pe ochii din cap a ajuns dupa gratii, fiind acuzat de tentativa de omor.