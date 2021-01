Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce a postat o imagine in care iși expune mandra sarcina avansata. Vedeta se afla deja in ultimul trimestru, iar fotografia facuta publica a strans peste 140 de mii de aprecieri. Prezentatoarea tv și Smiley vor deveni in curand parinți…

- Acțiunile Twitter au scazut luni pana la un maxim de 12% pe bursa de la New York, ceea ce reprezinta aproximativ 5 miliarde de dolari din capitalizarea rețelei de microblogging, scrie Business Insider.Scaderea vine dupa ce Twitter a suspendat contul lui Donald Trump, unul dintre cele mai populare de…

- Cardul bancar devine un instrument de plata tot mai popular in randul moldovenilor. Potrivit datelor BNM, in ultimul trimestru din 2020, numarul de carduri a crescut cu aproximativ zece la suta si a ajuns la 2,1 milioane de unitati. In total, sunt 1,2 milioane de carduri active.

- Un artist roman a pierdut tot din cauza celebrului cantareț de manele. Ce s-a intampla intre acesta și actualul concurent de la Survivor? Unde s-au intalnit aceștia pentru prima data și de la ce a pornit scandalul intre ei? Artistul roman care și-a ratat cariera din cauza lui Jador Hamude și-a ratat…

- Fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, Barack Obama, recomanda documentarul „Colectiv”, intr-o postare pe contul de Instagram. In lista de filme, pe care a postat-o Barack Obama și pe care o recomanda urmaritorilor sai in acest an, se regasește și filmul romanesc „Colectiv”. La inceputul…

- INNA a inceput o sesiune muzicala care se numește “Dance Queen’s House”, care va dura 3 saptamani intr-o casa spectaculoasa in afara Bucureștiului. Toate momentele care au loc in casa, procesul creativ vor fi prezentate fanilor intr-un daily vlog care va aparea pe canalul de YouTube al INNEI care are…