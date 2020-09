Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, se va deplasa joi in America Latina pentru un nou turneu care va include o vizita la frontiera braziliana cu Venezuela, unde Statele Unite au esuat pana in prezent sa il alunge de la putere pe presedintele socialist Nicolas Maduro, potrivit AFP.



Intr-un mesaj pe Twitter, secretarul de stat american a anuntat ca va merge in Surinam, Guyana, Brazilia si in Columbia "pentru a sarbatori democratia si a lupta pentru ea".



In capitala Surinam, Paramaribo, Mike Pompeo "va sarbatori triumful democratiei" intalnindu-se cu presedintele acestei…