Stiri pe aceeasi tema

- Liderii NATO s-au intalnit la summit-ul de la Vilnius, acolo unde au luat o serie de masuri cruciale pentru viitorul Alianței. In teorie, planul este unul fara cusur, dar in practica, liderii NATO s-au lovit de problema numita Romania.Țara noastra are o poziție strategica, iar liderii NATO vor sa…

- Echipele romanești dau peste CSKA-urile Bulgariei in drumul spre grupele Conference League. FCSB intalnește CSKA 1948, echipa creata de foști fotbaliști și reprezentanți ai Armatei din Bulgaria, in timp ce Sepsi o va infrunta pe CSKA Sofia, clubul care a cumparat brandul istoricului club din țara vecina.…

- Mijlocașul defensiv al celor de la FC Botoșani, Victor Dican (22 de ani), care face parte din lotul convocat de selecționerul Emil Sandoi pentru Campionatul European U21, a vorbit despre cum reușește sa iși imparta timpul intre viața de fotbalist și cea de student. ...

- MM Stoica, managerul de la FCSB, a vorbit despre transferul lui Siyabonga Ngezana (25 de ani), noul stoper al roș-albaștrilor, adus de la Kaizer Chefs. MM a vorbit despre calitațile sud-africanului, dar a numit și prima problema. Ngezana ar trebui sa aștepte doua saptamani pentru a primi permisul de…

- Una dintre cele mai bogate comune din Romania, aflata la marginea Timișoarei, are mari probleme cu colectarea apei de ploaie. Comuna din Banat dezvoltata puternic in ultimii ani nu are un sistem de colectare a apei pluviale, iar la ploile mai puternice strazile se inunda.

- Dupa Chindia – Petrolul 1-2, Adrian Cristea a avut cuvinte de lauda pentru Gicu Grozav, vedeta ploișetenilor. Trecut pe la echipe precum Dinamo, Standard Liege sau FCSB, Adrian Cristea (39 de ani) considera ca Gicu Grozav a fost cel mai talentat jucator alaturi de care a evoluat in cariera. Adrian Cristea,…

- Ministrul muncii a vorbit despre taierea sporurilor din sectorul bugetar. Criteriul pe baza carora s-ar face aceste reduceri, i-ar lasa pe majoritarea covarsitoare a bugetarilor cu sporurile intacte. Angajatii care cu adevarat au mari responsabilitati vor pierde din venituri. Liderul PSD, Marcel Ciolacu,…

- Epopeea modificarilor de trafic in cartierul Lipoveni din Alba Iulia: Explicații ale primarului Gabriel Pleșa Epopeea modificarilor de trafic in cartierul Lipoveni din Alba Iulia: Explicații ale primarului Gabriel Pleșa Primarul Municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, aflat intr-o emisiune la Radio…