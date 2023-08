Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 28 august 2023, de la ora 10:00, autobuzele Liniei 3 din municipiul Constanta vor circula deviat pe sensul catre Palazu Mare Cap de Linie Sanatoriu. Conform unui comunicat din partea CT BUS, astazi, 28 august 2023, de la ora 10:00, autobuzele Liniei 3 din municipiul Constanta vor circula deviat…

- O mare parte dintre mijloacele de transport public reprezinta o sursa inepuizabila de mizerie, nesiguranța și disconfort, aspect care incurajeaza folosirea mașinilor personale, un dezavantaj imens pentru traficul, deja supraagomerat al Capitalei. Pentru a imbunatați experiența calatorilor din mijloacele…

- Stațiile de adapost pentru botoșanenii care circula cu mijloacele de transport in comun vor fi modernizate Primarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei, a semnat un contract care are ca obiect achiziția și montajul de banci pentru stațiile adapost calatori pentru transportul urban. Valoarea contractului…

- CT BUS anunta publicul calator ca, in perioada 10 12.07.2023, autobuzele mai multor linii circula deviat, pe sensul catre Gara CFR, dupa cum urmeaza: liniile 5 40 si N 5 40 bd. Mamaia ndash; str. I. G. Duca ndash; bd. Ferdinand; liniile 2 43, N2 43, 43M, 43Cndash; bd. Tomis ndash; bd. Mamaia str. I.…

- CT BUS anunta publicul calator ca, pe 28.06.2023, se deviaza liniile care circula pe bd. Ferdinand, intre str. Mihai Viteazul ndash; bd. Tomis, astfel: liniile 5 40 si N 5 40 ndash; bd. Ferdinand ndash; str. I. G. Duca ndash; bd. Mamaia retur; liniile 2 43, N2 43, 43M, 43C bd. Ferdinand ndash; str.…

- CT BUS anunta publicul calator ca pe 8 si 9 iunie 2023, in intervalul orar 21:00 06:00, autobuzele liniilor 102, 5 40 si 14 circula pe traseu deviat. Astfel, pe sensul spre statiunea Mamaia, mijloacele de transport in comun ale liniilor 102 si 5 40 nu vor mai deservi statiile ,,Liceul Energetic", ,,Unirii"…

- In cursul lunii mai a.c., polițiștii locali din cadrul Birourilor de Ordine Publica și Intervenție Rapida, in colaborare cu lucratori din cadrul TCE Ploiești, au desfașurat 13 acțiuni de control in mijloacele de transport in comun de pe raza municipiului. In urma legitimarii unui numar de 418 persoane,…

- Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA face cunoscut publicului calator programul de transport urban si metropolitan pentru perioada 01 – 05 iunie 2023: 01.06, 04.06 si 05.06.2023 – circulatia se va desfasura intre orele 6,00–23,00, conform programului pentru zilele de duminica ; 02.06 – 03.06.2023…