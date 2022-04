Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana low-cost EasyJet a anuntat luni, 4 aprilie, ca a fost obligata sa anuleze unele zboruri spre si dinspre Marea Britanie, dupa o noua explozie a cazurilor de infectie cu COVID-19 in randul angajatilor, transmite Reuters.Compania are curse și din București.Marea Britanie,…

- Relaxarea restricțiilor ce promitea sa reinvie transporturile aeriene este acum blocata de razboiul din Ucraina. Analistul eToro Bogdan Maioreanu considera ca transporturile aeriene vor suferi pierderi și mai mari. Prețul combustibilului pentru avioane a crescut cu peste 60% anul trecut și este in…

- Alte 4 794 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 260 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 12 sint asociate cu contact in afara țarii: 5 – Ucraina, 2 – Romania, 1 – Rusia, 1 – Marea Britanie, 1 – Germania, 1 – Bulgaria,…

- Persoanele vaccinate cu doua doze care sosesc in Marea Britanie nu mai trebuie sa efectueze test COVID-19 Persoanele vaccinate cu doua doze care sosesc in Marea Britanie nu mai trebuie sa efectueze test COVID-19 Guvernul britanic a anuntat luni ca ridica cerinta de a se efectua un test COVID-19 pentru…