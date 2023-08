Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 50 de persoane au fost ranite joi dupa izbucnirea unor ciocniri violente la un festival cultural eritreean organizat la Stockholm, au anuntat autoritatile locale, relateaza dpa si Xinhua.

- Domnițe, cavaleri, trubaduri și meșteri-faurar - toți și-au dat la intalnire in acest weekend la Festivalul Medieval de la Oradea. Evenimentul care atrage turiști din toata Europa include și un Campionat Mondial de Turnir, organizat pentru prima data pe continentul nostru.

- Incident major in Marea Britanie. Trei morti si trei raniti in centrul orasului Nottingham. Un barbat in varsta de 31 de ani a fost arestat sub suspiciunea de crima, dupa ce trei persoane au fost gasite moarte in centrul orașului Nottingham, marți dimineața, a declarat poliția din Nottinghamshire,…

- Scene incredibile au putut fi vazute noaptea trecuta pe strada Independenței din municipiul Botoșani, acolo unde polițiștii din cadrul Biroului Rutier au observat un autoturism care se deplasa haotic, fara a avea in funcțiune sistemul de iluminare.

- In urma activitaților de cercetare penala desfașurate de polițiștii din Șomcuta Mare, privind evenimentul produs in Șomcuta Mare la data de 06 iunie 2023, cand un barbat din Buciumi reclama faptul ca in timp ce se afla la volanul unui autovehicul pe strada Republicii din oraș, pe fondul unui conflict…

- Un ciclon puternic s-a apropiat duminica de coastele Bangladeshului și ale Myanmarului, iar autoritațile au dispus evacuarea a sute de mii de oameni catre locuri mai sigure, transmite Reuters.Ciclonul Mocha, cu vanturi de pana la 210 km/h, ar putea aduce valuri de pana la 4 m, afectand peste 2 milioane…

- Explozie și incendiu masiv in centrul orașului Milano. Mai multe vehicule au luat foc joi in centrul orașului Milano, in nordul Italiei, in urma unei explozii. Mai multe persoane au fost ranite, au anunțat pompierii. Nu au fost raportate decese, transmite Reuters. Scene of explosion in Milan, Italy…

