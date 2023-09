Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o vara bogata in evenimente și toamna se anunța la fel, iar Iulius Town te intampina in acest weekend cu multe surprize muzicale. Pe scena vor urca vedete internaționale și din țara, așa ca distracția este garantata. Vino sa le vezi live pe Lepa Brena, cea mai bine vanduta solista din istoria Balcanilor…

- Timișoara creeaza un eveniment special gandit pentru celebrarea celei mai bine vandute solista din istoria Balcanilor, cu peste treizeci de milioane de albume comercializate in lumea intreaga, Lepa Brena. Aceasta revine la Timișoara, pentru a canta in Capitala Europeana a Culturii 2023. Supranumita…

- Programul Timisoara - Capitala Europeana a Culturii 2023 continua in septembrie cu festivaluri europene de teatru, conferinte despre patrimoniu, targuri de viniluri, mult asteptata expozitie „Brancusi”, Festivalul „Enescu” si spectacolul companiei Bejart Ballet Lausanne, potrivit news.ro.Institutul…

- Joi seara, la Iulius Mall a avut loc evenimentul Flight Over Borders, un festival al diversitații culturale și al inițiativelor transdisciplinare, care pune in valoare vitalitatea Timișoarei in anul 2023, precum și potențialul transformator al programului de Capitala Europeana a Culturii. Evenimentul…

- Un scurtmetraj de animație de cel mult cinci minute inspirat din viața morsei Freya, celebra in Norvegia, este realizat la Timișoara, in urma unei colaborari dintre Timișoara – Capitala Europeana a Culturii și orașul norvegian Bodo, care va deține acest titlu anul viitor. Numele dat morsei de 600 de…

- La Timișoara și-a inchis porțile cea de a cincea ediție a principalului eveniment dedicat artei contemporane, care are loc in Romania, Bienala Art Encounters. Parte relevanta a programului cultural „Timișoara 2023: Capitala Europeana a Culturii”, a avut inchiderea oficiala in weekend-ul 14–16 iulie.…

- La Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara continua reprezentațiile speciale dedicate Programului Cultural „Timișoara – Capitala Europeana a Culturii 2023". Astfel, vineri, 7 iulie, de la ora 19, va fi prezentat un spectacol dupa textul laureatei Premiului Nobel pentru Literatura in 2022: Annie…

- „Destine Dunarene” este un spectacol pregatit de teatrul german timișorean in cadrul programului oficial Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii, caci, dupa spusele lui Andrzej Stasiuk, „Dunarea leaga centrul de margine, motiv pentru care este cel mai european dintre toate fluviile – și cea mai…