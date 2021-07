Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți lideri de la nivel mondial s-au folosit de software-ul spyware Pegasus pentru a-și spiona rivalii politici sau pe jurnaliștii incomozi lor, relateaza The Guardian. Printre aceștia se numara inclusiv premierul de extrema-dreapta al Ungariei, Viktor Orban sau Narendra Modi, șeful guvernului…

- ​O companie din Statele Unite care vinde arme a atras un val de critici dupa ce a prezentat un pistol care arata ca o jucarie LEGO. In SUA este ilegala productia unor jucarii care sa semene foarte precis cu armele adevarate, insa legea nu interzice explicit producerea unor arme care sa semene cu jucariile.

- O companie din Statele Unite care vinde arme a atras un val de critici dupa ce a prezentat un pistol care arata ca o jucarie LEGO. In SUA este ilegala producția unor jucarii care sa semene foarte precis cu armele adevarate, insa legea nu interzice explicit producerea unor arme care sa semene cu jucariile.

- Sacha Baron Cohen a dat in judecata o companie americana din domeniul canabisului dupa ce aceasta a folosit personajul sau Borat pe un panou publicitar, argumentand ca el nu a folosit niciodata acest drog, pe care il considera ''o alegere nesanatoasa'', informeaza DPA. …

- O persoana a murit, iar alte cinci au fost ranite, luni, intr-un accident produs in judetul Iasi, dupa ce vehiculul improvizat, folosit la activitati agricole, in care se aflau, s-a rasturnat si a intrat intr-un cap de pod, anunța news.ro. Accidentul s-a produs, luni, in zona comunei iesene…

- Municipalitatea isi doreste in timpul testarii sa estimeze costurile de operare, dar si investitiile care ar fi necesare pentru ca astfel de autovehicule sa se regaseasca in parcul auto al OTL Oradea. Testarea nu inseamna numai probarea pe circuitul orasului, ci si monitorizarea tuturor caracteristicilor…

- O fabrica de medicamente din Cluj Napoca va produce un medicament ce va fi folosit in tratarea pacientilor infectati cu noul coronavirus. Acesta va fi utilizat in tratarea simptomelor medii si usoare de COVID-19, anunța Antena3. Terapia Cluj, cel mai mare producator de medicamente din Romania,…

- Un medicament folosit in tratarea simptomelor medii si usoare de COVID-19 va fi produs la Cluj-Napoca. Terapia Cluj, cel mai mare producator de medicamente din Romania, va incepe producția antiviralului din luna iunie 2021. Articolul Un medicament antiviral, folosit in tratarea simptomelor COVID-19,…