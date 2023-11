Stiri pe aceeasi tema

- Camera inferioara a parlamentului spaniol a votat joi pentru un nou mandat de premier al lui Pedro Sanchez, punand astfel capat impasului creat dupa alegerile generale neconcludente din luna iulie, transmite Reuters.

- Dupa saptamani intregi de negocieri dure cu posibilii parteneri de alianța politica, liderul socialiștilor spanioli, Pedro Sanchez, a reușit sa obțina un al doilea mandat de premier in parlamentul de la Madrid, relateaza BBC.

- Dupa finalizarea lucrarilor de reabilitare a carosabilului pe strada I.G. Duca, utilajele de asfaltare se vor muta pe strada Rascoalei din 1907, pe tronsonul cuprins intre strada Stefan cel Mare si bulevardul Ferdinand, motiv pentru care traficul rutier va fi restrictionat total in aceasta noapte, intre…

- Proteste in mai multe capitale europene pentru a cere incetarea folosirii combustibililor fosili. O mare de oameni a marșaluit pe strazile Berlinului cerand autoritaților sa ia masuri pentru a opri incalzirea planetei inainte de a fi prea tarziu.

- Regele Spaniei, Filip al VI-lea, l-a desemnat, marti, pe liderul dreptei, Alberto Nunez Feijoo, candidat la functia de prim-ministru, a anuntat presedinta Congresului Deputatilor, chiar daca el nu are, deocamdata, majoritatea necesara, informeaza AFP, potrivit Agerpres.