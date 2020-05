Mii de români au semnat o petiţie pentru redeschiderea sălilor de fitness (VIDEO) O petitie pentru redeschiderea salilor de fitness a fost distribuita de peste 15 mii de romani pe Facebook. Cu toate acestea, salile de fitness vor ramane inchise si dupa data de 15 mai, transmite Mediafax. Oamenilor le este dor sa meaga la sala și peste 15 mii de romani au distribuit pe Facebook o petitie in care cer redeschiderea salilor de fitness dupa 15 mai. CITEȘTE ȘI: Florile de liliac sunt un adevarat medicament. Se folosesc impotriva durerii CITEȘTE ȘI:de liliac sunt un adevarat medicament. Se folosesc impotriva durerii „Utilizarea salilor cu respectarea conditiilor de igiena nu reprezinta un pericol mai mare decat supermarketurile sau transportul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Austria urmeaza sa relaxeze si mai mult masurile menite sa opreasca raspandirea noului coronavirus si sa autorizeze - de la 15 mai - redeschiderea restaurantelor si lacasurilor de cult, a anuntat marti cancelarul Sebastian Kurz. Austria a fost unul dintre primele state membre ale Uniunii Europene…

- Mii de romani și-au schimbat poza de profil pe Facebook, folosind o rama in care un polițist scrie o amenda. Politia Romana a reacționat rapid, venind cu un mesaj. Nu avem norma de amenzi, explica Politia Romana, conform Mediafax.Citește și:politia-romana-raspunde-unui-nou-set-de-intrebari-arzatoare_1453922.html">…

- Zece artisti romani citesc din opera unor scriitori israelieni emblematici, iar inregistrarile video ale lecturilor vor fi publicate pe pagina de Facebook a Ambasadei Israelului la Bucuresti, a informat, marti, misiunea diplomatica, care precizeaza ca in acest fel sprijina artisti independenti ramasi…

- Zeci de handbalisti si antrenori romani si straini din Liga Nationala s-au alaturat campaniei derulate pe Facebook de CSU Suceava, care aduna fonduri pentru spitalul din oras, prin licitatii de tricouri. Din lumea fotbalului au donat tricouri Mirel Radoi, Ianis Hagi, Nicolae Dica si Dorin Goian,…

- Filosoful Mihai Sora a postat, duminica, pe Facebook, un indemn la izolare, recomandata de autoritati in contextul pandemiei de coronavirus: ”Stam cuminti in casa, da?””Buna dimineata, copii! Stam cuminti in casa, da? Citim, scriem, desenam, jucam sah, ascultam povesti si muzici, zburdam pe…

- Dincei peste 3700 de pasageri aflați la bordul vasului de croaziera pus sub carantina de autoritațile nipone 61 s-au inbolnavit. Doar astazi au fost au fost confirmate 41 de noi cazuri, noteaza digi24.ro.Bolnavii urmeaza sa fie debarcați și tratați la spital, spun autoritațile nipone.…

- Un patron din Cluj, care a angajat 22 de migranți legali din Sri Lanka, a fost harțuit de rezidenții zonei unde au fost cazați muncitorii. Vecinii, nemulțumiți ca muncitorii „le strica strada”, au semnat o „petiție” și au facut mai multe reclamații la pompieri, ITM și Poliția Locala, se arata intr-un…

- "Evident ca imi doresc sa lucrez cu romani, e mult mai ieftin si raman cu bani. (...) Dar de unde sa-i luam daca statul roman i-a alungat si acum ne pune bir ca sa nu-i putem recupera si repatria?", spune Mandachi. Intr-o lunga postare pe Facebook, pe care o ilustreaza cu fotografia celebrului John…