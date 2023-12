Stiri pe aceeasi tema

- O mama a avut parte de un sfarșit tragic. Femeia din comuna Ganeasa, județul Olt, a fost ucisa cu sange rece de fiul ei. Ar fi fost batuta cu bestialitate pana la ultima suflare. Trupul neinsuflețit a fost descoperit a doua zi.

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a participat vineri, 10 noiembrie, la ceremonia de marcare a 164 de ani de la infiintarea Statului Major al Apararii SMAp , activitate condusa de seful Apararii, generalul Daniel Petrescu. Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a participat vineri, 10…

- In acest weekend salvamontiștii clujeni au fost extrem de ocupați, fiind organizate mai multe activitați, stagii de pregatire și o acțiune de ecologizare. Sambata, 28 octombrie, circa 150 de iubitori ai muntelui au raspuns invitației Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj și au participat…

- La eveniment au participat sute de persoane in cautarea unui job The post BURSA LOCURILOR DE MUNCA PENTRU TINERI HUNEDORENI La eveniment au participat sute de persoane in cautarea unui job appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- 360.000 de persoane au participat la pelerinajul la Racla cu Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva in cele zece zile ale manifestarii religioase, a anunțat luni Jandarmeria.Deși participarea a fost numeroasa, Jandarmeria anunța ca nu au fost inregistrate incidente majore. In cele 10 zile de…

- Printre sutele de victime ale atacului barbar comis de teroriștii Hamas la un festival din Israel se numara și o tanara cu origini romanești. Cum a avut tanara de 24 de ani o inmormantare cu 10.000 de oameni.

- Potrivit unui prim bilant, 24 de persoane au fost amendate, iar zece arestate, relateaza Le Figaro. Une manifestation pro #Palestine a #Paris est marquee par une atmosphere tendue, avec des arrestations en cours. https://t.co/QTlLmzUAV6 — alerte365 (@alerte365) October 12, 2023 Cette manifestation…

- Anna Gutu, una dintre cele mai bune alpiniste din lume, a fost ucisa la varsta de 32 de ani de o avalanșa in timp ce voia sa mearga pe varful Shisha Pangma, in Tibet. Trupul ei a fost recuperat cu cateva ore mai tarziu.