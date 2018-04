Mii de persoane au manifestat marti in Fasia Gaza si in Cisiordania in sprijinul detinutilor palestinieni retinuti in inchisorile israeliene, relateaza AFP. Cu ocazia Zilei detinutilor palestinieni, mii de protestatari au marsaluit in Fasia Gaza, unde zeci de fete avand fotografii cu femei retinute in Israel au demonstrat in fata birourilor Comitetului International al Crucii Rosii, la vest de orasul Gaza. Manifestatii de o mai mica amploare au avut loc si in Cisiordania: aproape 1.000 de persoane s-au adunat la Nablus, in timp ce cateva sute de persoane au protestat la Betleem si Ramallah. Niciun…