Mii de militari și sute de mașini de luptă au deschis focul în România In toate fazele și etapele exercițiului Justice Sword 21 sunt imiplicați peste 2.000 de militari și sunt folosite aproximativ 500 de mijloace de lupta. * „Justice Sword 21” face parte din complexul de exerciții de mare amploare „Dacia 21” desfașurat de Armata Romaniei și este un exercițiu tactic intrunit cu trageri reale (LIVEX), executat de Brigada 282 Blindata „Unirea Principatelor”, in perioada 04-19.05.2021, pentru verificarea capacitații de reacție și de lupta a marii unitați, ca structura inclusa in pachetul unic de forțe pus la dispoziția NATO. Primul eșalon din cadrul Forței Intrunite… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

