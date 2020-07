Mii de israelieni au demonstrat sambata la Tel Aviv, suparati pe ceea ce ei considera a fi raspunsul necorespunzator al guvernului la socurile economice prin care au trecut in timpul crizei coronavirusului, relateaza Reuters.



In contextul restrictiilor privind adunarile publice, politia a limitat numarul de persoane care au putut intra in Piata Rabin din Tel Aviv pentru protest, in timp ce strazile din apropiere au fost pline de demonstranti cu masti.

Foto: (c) Ammar Awad/REUTERS

"Am 40 de angajati fara venit, fara bani", a spus Michal Gaist-Casif,…