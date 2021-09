Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au evacuat aproximativ 5.000 de oameni din mai multe localitați din insula La Palma din arhipelagul Canare, dupa erupția unui vulcan. Rauri de lava de 15 metri au inghițit deja 20 de case in satul El Paso și drumurile din zona, a declarat primarul Sergio Rodriguez postului de radio TVE…

- Aproximativ 40 de persoane cu probleme de mobilitate si mai multe animale domestice au fost evacuate catre zone mai sigure pe insula spaniola La Palma, dupa ce oamenii de stiinta au avertizat ca exista un risc in crestere de eruptie vulcanica, informeaza Reuters.