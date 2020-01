Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit bugetului estimat pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Galati, institutia cu peste 1.000 de angajati are nevoie, pe 2020, de un buget de 75 milioane de lei, insa alocarile de la bugetul de stat sunt de doar 11,7 milioane de lei.

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Timiș avea in evidența inca de anul trecut familia din care au murit patru copii carbonizați, noaptea trecuta, in urma unui incendiu izbucnit in casa in care locuiau. Totuși, Monica Trușca, directorul executiv al DGASPC Timiș, susține ca,…

- Evenimentul jubiliar i-a adus la Iasi pe Excelența Sa Therese Hyden, ambasador al Suediei in Romania, Eric Lennart Eriksson, președintele Star of Hope International Suedia și cetațean de onoare al Iașului, Ulrika Kallin, director al Star of Hope International Suedia, și Mikael Oscarsson, parlamentar…

- 180 de dosare de violenta domestica au fost inregistrate de la inceutul anului și pana acum, la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Brasov. Statistica a fost oferita de reprezentantii institutiei, cu prilejul Zilei Internationale pentru eliminarea violentei domestice,…

- 73 de familii vor sa ofere dragoste necondiționata unor copii abandonați, vor sa adopte. Asta rezulta din cifrele oferite de Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, dar adopția este mult mai mult decat cifre intr-un tabel Excel.Sunt oameni care vor sa curme ...

- Serviciile de evaluare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului aveau in evidenta, la finele lunii iunie 2019, un numar de 71.893 copii cu dizabilitati, cu 1.123 copii (7%) mai multi comparativ cu finele lui 2018. Conform datelor centralizate de Autoritatea Nationala pentru…