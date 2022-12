Stiri pe aceeasi tema

- Explozie de furie a bucureștenilor care tremura in case dupa ce Elcen a prezentast ce temperaturi livreaza la CET-uriElectrocentrale Bucuresti ELCEN prezinta duminica, intr-o postare pe Facebook, temperaturile livrate la CET-urile din Capitala, care variaza intre 86 de grade C si 93 de grade C. Compania…

- Electrocentrale Bucuresti ELCEN prezinta duminica, intr-o postare pe Facebook, temperaturile livrate la CET-urile din Capitala, care variaza intre 86 de grade C si 93 de grade C. Compania a primit mai multe comentarii din partea bucurestenilor care se plang ca nu au caldura in case, ELCEN raspunzand…

- Deși temperaturile sunt apropiate de zero grade, primarul general al Capitalei face un anunț care nu va inveseli atmosfera din sanul familiilor multor locuitori ai celui mai mare oraș din Romania. Din cauza interminabilelor probleme cu infrastructura energetica, unii bucureșteni ar putea avea caldura…

- Capacitatile de productie se vor remedia la CET Vest la sfarsitul saptamanii, iar la CET Sud inainte de Craciun; in apropierea acestei sarbatori va porni si centrala provizorie de la Titan, a anuntat primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. „Sunt la curent cu problemele termoficarii, care s-au accentuat…

- Consilierii generali ai Capitalei au aprobat vineri proiectul privind contractarea unei finantari rambursabile interne/externe, in valoare totala de pana la 500.000.000 de lei. Banii urmeaza sa fie alocati companiei Termoenergetica, in vederea achitarii datoriei catre Elcen. Primarul general al Capitalei…

- ”Electrocentrale Bucuresti S.A. (ELCEN) informeaza ca in data de 22.11.2022 s-au initiat la CET Progresu manevre de suplimentare a cantitatii de energie termica produsa pentru alimentarea cu apa calda si caldura in zona arondata centralei. In acest sens, s-a dispus pornirea unui grup energetic (cazan…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a facut un nou apel la Guvern pentru a putea plati datoria companiei Termoenergetica la Elcen si i-a transmis lui Marcel Ciolacu ca locuitorii Capitalei nu se incalzesc cu glumite, dupa ce liderul PSD i-a transmis ironic sa se imprumute la Primaria condusa…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, l-a rugat pe presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sa discute cu ministrul Finantelor, Adrian Caciu, astfel incat sa fie identificata o solutie in ce priveste datoria de 600 de milioane a companiei Termoenergetica fata de Elcen. Fii la curent cu cele…