Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Austriei a fost atacat de cainele Maiei Sandu, Codruț. Alexander Van der Bellen, aflat in vizita in Republica Moldova, s-a aplecat sa il mangaie, dar Codruț l-a mușcat de mana, relateaza presa locala. Dupa o intrevedere trilaterala de la Presedintie, presedintele Austriei, Alexander der…

- Dupa ce a scapat de sancțiuni disciplinare dupa scandalul cu poliția in trafic, vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Daniel Horodniceanu, este vizat de o ancheta penala. Judecatori ai Inaltei Curți de Casație și Justiție au decis inceperea urmarii penale, intr-un dosar in care…

- Procurorii Oana Andreea Schmidt-Haineala și Valentin Cotoara au susținut, miercuri, in fața comisiei de la Ministerul Justiției, interviurile pentru postul de procuror-șef al Secției de Combatere a Traficului de Droguri a DIICOT, un post cu atat mai important cu cat consumul și traficul de droguri sunt…

- Procurorii Oana Andreea Schmidt-Haineala și Valentin Cotoara au susținut, miercuri, in fața comisiei de la Ministerul Justiției, interviurile pentru postul de procuror-șef al Secției de Combatere a Traficului de Droguri a DIICOT, un post cu atat mai important cu cat consumul și traficul de droguri sunt…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat ca deficitul de personal in structurile MAI este undeva la 20 la suta, iar cei proveniti din sursa externa nu sunt deloc pregatiti pentru aceasta meserie. ”Calitatea procesului de pregatire implica in discutie problema modului de recrutare, deficitul…

- Un șofer roman a fost filmat in timp ce conducea un Jeep Renegade cu viteza, in marșarier, pe contrasens, pe prima banda a șoselei de centura a orașului Napoli. Deputatul Francesco Emilio Borrelli a criticat autoritațile ca nu au luat nicio masura in acest caz, relateaza presa din peninsula. …

- Ministerul Justitiei (MJ) a anuntat declansarea selectiei pentru ocuparea a patru functii de procuror-sef de sectie la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a trei functii de procuror-sef de sectie la DNA si a unei functii de procuror-sef adjunct directie si 3 functii de procuror-sef…