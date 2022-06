Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Zmarandescu și-a acoperit tatuajul cu fiul sau cel mare, iar acesta a fost foarte deranjat de gestul tatalui sau. Mihai nu s-a putut abține și a facut mai multe declarații dure la adresa luptatorului. Recent, fostul concurent de la „Survivor Romania” anunța pe una dintre rețelele de socializare…

- O cerere in casatorie a devenit virala dupa ce un barbat a decis in incinta unui McDonald's aglomerat sa o intrebe pe iubita sa daca vrea sa petreaca viața impreuna. Momentul stanjenitor a avut loc la Sandton City Mall din Johannesburg, Africa de Sud. Imaginile il arata pe barbatul asezat pe un genunchi…

- Emmanuel Macron 58,55%, Marine Le Pen 41,45%, dupa numararea tuturor voturilor la al doilea tur al alegerilor prezidențiale de duminica, in Franța. Rezultatul oficial va fi certificat miercuri, 27 aprilie, de Consiliul Constituțional. Pana pe 13 mai va trebui sa aiba loc ceremonia de investitura a președintelui…

- „Lacatele de iubire" de pe punțile și podurile din Paris sunt cunoscute in intreaga lume, turiști din toate țarile ajugand pe acolo sa le admire sau chiar sa adauge propriul lacat care spune o poveste.Unul dintre aceste lacate din zona turnului Eiffel este, incepand de luna aceasta, și ...

- Turnul Eiffel a cistigat 6 metri in inaltime, marti, dupa ce o noua antena de radioreceptie digitala a fost atasata in virful monumentului din Paris, informeaza Noi.md cu referire la agerpres.ro. Turnul, construit de Gustave Eiffel la sfirsitul secolului al XIX-lea, masoara acum 330 de metri dupa ce…

