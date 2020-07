Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Slusari sau Igor Munteanu sunt doua candidaturi pe care Platforma DA le ia in considerare pentru functia de premier in Executivul pe care vrea sa si-l asume partidul. Pentru functia de ministri, partidul are cate doua-trei candidaturi, a declarat liderul Platformei DA, Andrei Nastase, in cadrul…

- Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a vorbit despre presiunile la care a fost supus pentru a aproba amnistia și grațierea, dar a amintit și de o ”intalnire la varful varfului”. Acum, fostul premier Viorica Dancila a confirmat pentru Adevarul intalnirea de taina. Viorica Dancila recunoaște…

- Atac devastator al liderului deputaților PNL, Florin Roman, la adresa colegilor social-democrați din Parlament. In direct la RealitateaPlus, Florin Roman, intrebat de ce parlamentarii PSD refuza sa poarte masca de protecție, a explicat ca este vorba despre "o atitudine de baron, sfidatoare, care…

- Senatul dezbate, marti, motiunea cu titlul ”Democratia romaneasca in deriva, cu Vela rupta, in timp de pandemie”, depusa de PSD. Social-democratii il acuza pe ministrul de Interne de balbe, contradictii si retractari. ”Daca s-ar face un clasament mondial al aberatiilor decise de autoritati in timpul…

- Deputatii dezbat, luni, incepand cu ora 17.30, motiunea simpla depusa saptamana trecuta, de PSD, impotriva ministrului Finantelor Publice, Florin Citu. Motiunea simpla este intitulata "Virusul Citu a infectat economia nationala"In document, PSD spune ca "amanetarea finantelor tarii trebuie sa inceteze,…

- PSD a sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) cu privire la declarațiile lui Klaus Iohannis, in care acuza partidul ca, in complicitate cu Viktor Orban, au “vrut sa dea Ardealul ungurilor”. Partidul susține ca incita la “ura, dezbinare și conflicte interetnice”. Social-democrații…

- Medicul militar Ionel Oprea, cel care coordonat echipa militara la conducerea Spitalului Judetean Suceava, a declarat, vineri, ca a fost ”incredibil de dificil” si nu a reusit sa ofere procurorilor lamuriri, intrucat nu a gasit niciun fel de documente sau inscrisuri. Zece zile au fost necesare pentru…

- Partidul aflat la guvernamant a ajuns la o cota de 33% din intențiile de vot ale romanilor, dar tot ramane pe primul loc in sondaje. PSD inregistreaza o ușoara creștere, arata Europa FM . Social-democrații au ajuns la 24,8%. In schimb, o creștere semnificativa se observa la Pro Romania, care ajunge…