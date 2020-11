Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PSD Mihai Tudose a lansat un atac marti asupra Guvernului, acuzandu-l pe premierul Ludovic Orban ca este preocupat de situatia spitalelor din Capitala doar din interes electoral. Acesta a cerut apoi o demisie de la varful Executivului.

- Prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, trage un semnal de alarma și arata ca in noaptea de luni spre marți, in Capitala și zonele limitrofe, efectiv nu se mai putea respira. Firea le cere lui Nicușor Dan și Ludovic Orban sa faca la fel ca in trecut și sa vina public cu explicații pentru gradul…

- Fostul premier PSD Mihai Tudose i-a criticat luni in termeni duri pe Ludovic Orban si pe Nicusor Dan. Premierul si primarul Capitalei doi au mers in control la mai multe spitale din Bucuresti, dupa tragedia de la Piatra Neamt. Invitat la emisiunea "Punctul de Intalnire" de la Antena 3, Mihai…

- Premierul a spus ca masurile economice prevazute in acesta sunt menite sa sustina programul de investitii deja lansat de guvern. "In ceea ce priveste campania electorala, pregatim programul de guvernare pe care il vom lansa cel mai probabil in cursul zilei de duminica. Este practic angajamentul…

- Spitalul Militar a anuntat miercuri ca angajeaza fara concurs 53 de asistenti medicali, asistenti de farmacie, registratori, infirmiere, brancardieri.Astfel, Spitalul Militar de Campanie de nivel ROL 2 COVID-19, prin Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila", angajeaza…

- Se inchid școlile?! Ludovic Orban a anunțat exact. Decizia de ultima ora a premierului Sambata, primul ministrul Ludovic Orban a facut o vizita la Direcția de Sanatate Publica (DSP) București. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si…

- Senatorul PSD Bacau, Miron Smarandache, a declarat luni, intr-un comunicat remis AGERPRES, ca promisiunile facute de prim-ministrul Ludovic Orban, potrivit carora Guvernul va construi, in urmatorii zece ani, trei autostrazi care vor strabate Moldova, nu sunt reale. "Aflat in vizita electorala in judetul…

- Prezent la una dintre manifestațiile din campania electorala premierul Ludovic Orban a avut surpriza de a fi apostrofat de mai mulți cetațeni din Capitala. Totul a inceput dupa o declarație pe care alegatorii din sectorul 1 au considerat-o neadevarata și au reacționat vorbind la portavoce. „Sa nu faceți…