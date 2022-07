Managerul general al echipei FCSB, Mihai Stoica, este de parere ca vicecampioana ar fi putut caștiga meciul cu U Cluj daca Sorin Șerban nu ar fi fost pe teren. In minutul 4, Sorin Serban, titularizat in absenta lui Radunovic, l-a faultat tare pe Remacle. Serban a fost inlocuit la pauza. ”E inexplicabil ca o echipa de fotbal care are pretentii sa arate asa. Am vazut meciul lui CFR, am vazut Craiova. Noi am aratat sub orice critica, mult mai rau decat adversarele noastre! O sa vedeti U Cluj mai departe… au facut un meci bun pentru ca am fost noi sub orice critica. Avem jucatori care nu sunt de…