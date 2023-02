Stiri pe aceeasi tema

- MM Stoica, managerul de la FCSB, a vorbit despre Iulian Cristea, fundașul central care va juca primul meci de la accidentarea grava din iunie. Stoperul va intra in derby-ul cu CFR. CFR - FCSB se joaca pe 5 februarie, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre meciul pierdut de echipa lui, 2-3 cu Farul, dupa ce a luat doua goluri in ultimele doua minute. Omul de afaceri spune ca nu este suparat din cauza rezultatului și a dezvaluit cum a glumit cu managerul Mihai Stoica dupa meci. In plus, Becali susține ca schimbarile…

- Mihai Stoica se teme de un jucator al campioanei Romaniei inaintea derby-ului CFR Cluj – FCSB, din etapa a 24-a a Ligii 1. Managerul general al ros-albastrilor este ingrijorat de ceea ce ar putea reusi veteranul Ciprian Deac in confruntarea din Gruia care va fi duminica, de la ora 21:00, in format LIVE…

- Mihai Stoica a avut o reactie surprinzatoare dupa ce Victor Piturca a fost retinut de procurorii DNA. Managerul general de la FCSB nu vrea ca fostul selectioner sa aiba probleme si sa ajunga in spatele gratiilor. Mihai Stoica si Victor Piturca au avut multe schimburi de replici dure de-a lungul timpului,…

- Mihai Stoica este incantat ca FCSB s-a impus in meciul din deplasare cu FC Hermannstadt, deși echipa lui Mihai Pintilii nu a jucat grozav. Managerul general al „roș-albaștrilor” l-a ironizat la finalul partidei pe realizatorul TV, Radu Naum. Deian Sorescu a fost titular la partida de debut, dar Gigi…

- Fotbalul ofera multe tensionate chiar intre jucatorii care sunt colegi de echipa. S-a intamplat și la FCSB, așa cum a dezvaluit managerul general al formației patronate de Gigi Becali. Mihai Stoica a dezvaluit ca Sulley Muniru a fost dar afara, dupa ce l-a lovit pe Florin Tanase. Au trecut aproape șase…

- FCSB este in cautarea unui antrenor dupa demisia lui Nicolae Dica, iar Mihai Stoica a oferit cele mai noi detalii despre viitorul bancii roș-albastre. Managerul general de la FCSB spune ca cel mai probabil echipa roș-albastra nu va numi un nou antrenor pana la pauza competiționala din decembrie-ianuarie. …

- Mihai Stoica a vorbit despre situația de la FCSB, care cauta un antrenor dupa demisia lui Nicolae Dica. Mihai Pintilii a devenit antrenor interimar, dar a spus ca nu este pregatit sa preia postul definitiv, iar inaitne de meciul cu Rapid a declarat ca iși dorește ca FCSB sa numeasca un tehnician cat…