- Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, afirma ca Mihai Sora a fost "un bland filosof al cetatii", care merita cu prisosinta un loc inalt in memoria comunitatii de care a ales sa-i pese pana la capat, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- "Mihai Sora nu mai este printre noi. Mihai Sora ne-a spus sa fim buni si ne-a lasat atata intelepciune, incat va fi mereu parte din noi", a scris Maia Sandu, sambata seara, pe pagina sa de Facebook.Ea a postat si un citat al filosofului si eseistului: "Dragi copii, va doresc sa intrati in noul an cu…

- "Domnul Sora este unul dintre darurile primite de generatia noastra. O constiinta venita, parca, dintr-o lume mai buna. L-am cunoscut personal pe Mihai Sora, ca multi altii, doar in anii din urma. In Piata Victoriei, atunci cand a scris pe zapada cele trei cuvinte care pentru multi au definit ani intregi:…

- "Cine intelege importanta 'dialogului interior' ca marturie despre intalnirea cu Cel ce ne este mai intim decat noi insine, cine ctitoreste de-a lungul unei indelungate vieti o cultura autentica a dialogului, vazand in intalnirea cu celalalt prilejul celei mai inalte bucurii si 'sarea pamantului', un…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) colaboreaza cu autoritațile cambodgiene dupa ce doua cazuri ale unor persoane infectate cu virusul gripei aviare H5N1 au fost descoperite intr-o familie din aceasta țara, relateaza Reuters. O fetița de 11 ani a murit dupa ce s-a infectat.Descriind situația ca fiind…

- Ligia Deca, ministrul Educației, a declarat, joi, ca recomanda purtarea maștilor in școli, atat de elevi cat și de cadrele didactice, pentru a opri raspandirea cazurilor de gripa in școli. De asemenea, a mai spus Ligia Deca, trebuie realizat un triaj zilnic in familie, dar si atunci cand copiii intra…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a declarat joi instituirea unei stari de alerta epidemica, in contextul creșterii cazurilor de gripa din ultimii ani. Instaurarea starii de alerta va fi insoțita de masuri la nivelul unitaților medicale și recomandari pentru public, dar nu restricții. Ligia Deca,…