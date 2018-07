Mihai Sora, dupa spitalizare: Trebuie sa ma las de box, karate si schi. Ne revedem la Girafa. Al vostru sobo care face iar chit-chit

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, luni seara, ca mecanismul pe care Ministerul de Finante, prin ANAF, trebuie sa-l urmeze in cazul casei din Sibiu detinute de presedintele Klaus Iohannis este aplicarea legii. "Noi intelegem foarte bine, avem o lege, o aplicam si aia este",…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va prezenta, luni, un bilant la sase luni de guvernare, a anuntat, duminica seara, seful PSD, Liviu Dragnea. Dragnea a spus ca ministrii au obligatia de a prezenta masurile care au fost luate pe domeniile lor, spunand ca atat el, cat si premierul Viorica Dancila…

- Senatorul PNL Florin Citu a afirmat vineri ca Liviu Dragnea a furat de la israelieni titlul proiectului "Start-up Nation", desi a fost avertizat sa nu o faca, fiind o marca inregistrata. Potrivit acestuia, israelienii sunt acum ingrijorati ca esecul initiativei Romaniei ar putea fi asociata…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi a precizat, vineri, ca nu isi da demisia si ca nu au fost delegate atributiile manageriale, in contextul deciziei Curtii Constitutionale privind procedura revocarii sale de catre presedintele Klaus Iohannis. "Nu imi dau demisia. Atributiile manageriale…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca formatiunea pe care o conduce a decis, luni, sa trimita catre presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si catre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, o scrisoare in care sa ceara suspendarea dezbaterilor la modificarile Codului Penal pana la…

- Un mesaj al filosofului Mihai Sora a fost transmis, duminica seara, la boxe in Piata Victoriei din Bucuresti, in timp ce mii de oameni protestau. "Sunt cu doi ani mai mare decat tara mea si ma doare sa vad ca tara mea sufera, dar imi pun speranta in cei ce vor veni dupa mine, in copii, speranta…

- Plenul Senatului, in calitate de for decizional, a respins, miercuri, cererea de reexaminare a legii 304/2004 privind organizarea judiciara formulata de presedintele Klaus Iohannis. Astfel, Senatul a adoptat pentru a treia oara proiecul de lege, cu 79 de voturi "pentru" si 33 de voturi "impotriva".…