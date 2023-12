Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, nu are emoții in lupta la titlu din SuperLiga. Crede ca echipa lui va deveni campioana, lucrur pe care nu l-a mai reușit din 2015. FCSB e lider in campionat, cu 5 puncte peste CFR Cluj, echipa de pe locul 2. Roș-albaștrii au profitat de pasul greșit facut de ardeleni,…

- Fostul internațional Costin Lazar (42 de ani) a analizat, in direct la GSP Live, lupta la titlu din Superliga. Fostul mijlocaș crede ca Rapid și CFR Cluj sunt principalele candidate la caștigarea campionatului. El o exclude pe FCSB din aceasta cursa și ataca implicarea patronului Gigi Becali la echipa. …

- Dorinel Munteanu a transmis un mesaj categoric pentru Gigi Becali. Antrenorul Otelului considera ca FCSB nu se poate impune in Liga 1, deoarece patronul se implica mult prea mult la echipa. FCSB este lider in Liga 1, fiind la trei puncte distanta de CFR Cluj, ocupanta locului secund. Ros-albastrii au…

- Cum arata clasamentul Ligii 1, la finalul turului din sezonul regular. FCSB a ramas lider in Liga 1, dupa ce CFR Cluj a pierdut in deplasarea de la Hermannstadt. FCSB putea pierde primul loc in Liga 1, dupa ce a pierdut derby-ul de pe Arena Nationala cu Rapid, scor 1-2. Echipa lui Charalambous putea…

- Conținut oferit de: Partener extern. Din prima liga a Romaniei s-au scurs deja 12 etape și ne apropiem cu pași repezi de incheierea turului de campionat. Pot fi trase așadar cateva concluzii. FCSB și CFR Cluj au confirmat așteptarile, in timp ce Rapid arata ca poate spera la o clasare pe podium sau…

- Gigi Becali a tunat si a fulgerat dupa FCSB – U Cluj 2-2. In stilul caracteristic, patronul FCSB si-a criticat jucatorii dupa ce echipa lui s-a incurcat acasa cu U Cluj. Becali i-a luat la tinta pe David Miculescu, Andrea Compagno si Tavi Popescu. Gigi Becali a tunat si a fulgerat dupa FCSB – U […]…

- Acționarul celor de la Rapid, Victor Angelescu, i-a raspuns lui Gigi Becali, dupa ce patronul lui FCSB a declarat, in urma cu cateva zile, ca exclude trupa din Giulești din lupta pentru titlul de campioana. Miercuri, Gigi Becali spunea ca FCSB se bate la campionat cu CFR Cluj și CS Universitatea Craiova.…

- Albion Rrahmani a anuntat ca Rapid lupta pentru titlu! Atacantul din Kosovo continua sa inscrie pe banda rulanta in tricoul giulestenilor. El a marcat o dubla in victoria de pe teren propriu cu CFR Cluj, scor 3-1. Dupa acest succes, echipa lui Cristiano Bergodi se afla pe locul 3, cu 18 puncte, iar…