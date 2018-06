Stiri pe aceeasi tema

- „Am intrat in etapa finala a bataliei pentru viitorul Romaniei. Avem de ales intre un stat de drept și un stat banditesc. Ieșiți in strada pe 20 iunie și spuneți DA democrației, domniei legii și luptei anticorupție. Cereți demisia Guvernului, cereți demisia lui Liviu Dragnea din funcția de președinte…

- Consiliul de Administratie al Electrica SA este compus din sapte membri: Elena Doina Dascalu, Gicu Iorga, Ramona Ungur, Valentin Radu, Arielle Malard De Rothschild, Bogdan Iliescu si Willem Jan Antoon Henri Schoeber.In perioada 1980 - 1997, Doina Dascalu a ocupat diferite pozitii in cadrul…

- N. D. Cum Sinaia este recunoscuta drept cea mai importanta statiune nu doar de pe Valea Prahovei, ci din Romania, “Perla Carpatilor” se regaseste, deseori, si in programul unor vizite efectuate de catre oficiali straini in tara noastra. Asfel, in agenda unei delegații mexicane care se va afla, la inceputul…

- Igor Dodon considera ca Declaratia pentru celebrarea unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, adoptata de Parlamentul de la Bucuresti pe 27 martie curent, in cadrul unei sedinte solemne comune a Camerei Deputatilor si Senatului, este un act neprietenesc si o declaratie de agresiune a Romaniei fata de…

- Doua persoane au ajuns, azi dimineața, la Urgențe, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de un copac, la ieșirea din Bacau, pe drumul spre București. Una dintre victime a ramas incarcerata și a fost nevoie de intervenția unui echipaj de la ISU Bacau pentru a o scoate din resturile mașinii. Persoanele…

- Legile justitiei aduc, din nou, Romania in centrul atentiei comunitatii europene. Grupul de State Impotriva Corupției (GRECO) anunța ca a adoptat un nou raport ad-hoc privind reformele justiției din Romania și solicita autoritatilor din tara noastra sa vina cu explicații, in scris, in fața Consiliului…

- Declaratia pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Romania, adoptata Parlamentul a adoptat astazi o declaratie pentru celebrarea unirii Basarabiei cu România, înfaptuita la 27 martie 1918. Documentul a fost votat de toti participantii la sedinta din plenul reunit, cu exceptia parlamentarilor…

- Parlamentul de la Bucuresti a adoptat marti, 27 martie, o „Declaratie pentru celebrarea unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, la 27 martie 1918”, in cadrul unei sedinte solemne comune a Camerei Deputatilor si Senatului, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania.