Stiri pe aceeasi tema

- Ce a gasit poliția in asupra drogatului criminalNumitul Pascu Matei Vlad deținea in vederea consumului propriu, urmatoarele substanțe supuse controlului național: un pachet de țigari marca Sobranie in care se aflau o țigareta confecționata artizanal, din tutun amestecat cu cannabis, parțial consumata…

- Vlad Pascu, soferul drogat care a provocat accidentul din 2 Mai, in care au murit doi studenti, a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT, alaturi de parintii sai, Miruna si Mihail Pascu, informeaza Hotnews.Dosarul a inaintat Tribunalului București, potrivit portalului instanțelor. Vlad Pascu si…

- Toata familia Pascu a fost trimisa in judecata de DIICOT. Este vorba despre Vlad Pascu și parinții lui, Mihai și Miruna Pascu. Va reamintesc ca Vlad Pascu, cel care a produs tragedia de la 2 Mai in urma careia au murit doi tineri nevinovați, și mama sa se afla in arest preventiv, in timp ce tatal tanarului…

- Vlad Pascu, tanarul de 19 ani care a provocat accidentul din stațiunea 2 Mai, și parinții sai, au fost trimiși in judecata pentru trafic de droguri, influențarea martorilor și muniție deținuta ilegal. Dosarul a fost trimis Tribunalului București, potrivit portalului instanțelor. Vlad Pascu și mama…

- Facem precizarea ca pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.Mihai Pascu, tatal lui Vlad Pascu, tanarul acuzat de producerea tragediei rutere de la 2 Mai,…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash;Structura Centrala au dispus, in doua cauze penale, retinerea a 4 inculpati si masura controlului judiciar fata de un inculpat, astfel: Intr o cauza, s a dispus masura retinerii fata de 3 inculpati, cercetati…

- Mama lui Vlad Pascu, șoferul care a condus drogat și a provocat accidentul mortal din stațiunea 2 Mai, urmeaza sa afle astazi daca va fi arestata preventiv in dosarul in care este acuzata de șantaj. Potrivit referatului procurorilor, publicat de Realitatea Plus, dupa accidentul de mașina din 19 august,…

- Noi detalii importante ies la iveala din cazul lui Vlad Pascu, șoferul care a ucis doi tineri in accidentul din stațiunea 2 Mai. Tanarul in varsta de 19 ani a mai fost prins cu droguri in trecut. Iata care este motivul pentru care Vlad Pascu a fost iertat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor…