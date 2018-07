In imaginea postata pe contul de Facebook al lui George Ogararu, cel mai bun prieten al fotbalistului, Mihai Neșu apare extrem de zambitor și relaxat.

”Dis de dimineața, cu mare bucurie, in drum spre Muntele Athos alaturi de Mihai, Eric, fiul meu, și Pantelis Kapetanos (n.r - fostul fotbalist al Stelei)” a scris in descrierea fotografiei George Ogararu. In 2011, Mihai Neșu a suferit o accidentare pe terenul de fotbal care l-a lasat paralizat.

Au urmat apoi momente extrem de grele pentru Neșu. Acesta a fost parasit de soție, a facut mai multe tratamente dureroase și costisitoare,…