Mihai Motorca a cucerit medalia de bronz la Campionatele Europene de Under-18 de la Ierusalim

Atletii romani Mihai Motorca si Monia Alexandra Toma s-au calificat in finalele probelor de aruncare a discului, respectiv triplusalt, luni, la Campionatele Europene Under-18 de la Ierusalim (Israel).

Romania a cucerit patru medalii, una de aur, una de argint si doua de bronz, sambata, in prima zi a turneului Open European de judo de la Cluj-Napoca.

Doua gemene identice din Ierusalim au nascut in aceeasi zi, a anuntat spitalul in care surorile au dat nastere a doi baietei, relateaza dpa.

Franta a castigat pentru a treia oara in istoria sa Campionatul European de fotbal la categoria Under 17, invingand in finala, cu scorul de 2-1, formatia Olandei, miercuri la Netanya, in Israel, informeaza EFE, citat de Agerpres.

Pugilistul roman Andrei Paul Aradoaie a ramas cu medalia de bronz la categoria 86 kg, dupa ce a fost invins la puncte (5-0) de georgianul Gheorghi Kusinasvili, duminica, in semifinalele Campionatelor Europene de box pentru seniori de la Erevan (Armenia), potrivit Agerpres.

Sportivele romane Bianca Benea si Alexandra Predescu s-au situat pe locurile V respectiv VI in proba individuala de spada feminin, sambata la la Campionatele Europene de scrima Under-23 de la Tallinn (Estonia), dupa ce au fost invinse in faza sferturilor de finala.

Candidatul DIICOT la CSM, procurorul Alina Albu, premiat de Europol in dosarul carților de patrimoniu furate.

Romania a cucerit cinci medalii la Campionatele Europene de canotaj Under-19 de la Varese (Italia), 3 de aur, 1 de argint si 1 de bronz, bilant cu care a ocupat primul loc in clasamentul pe natiuni, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.