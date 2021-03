Stiri pe aceeasi tema

- Antonia a devenit ținta criticilor de pe rețelele de socializare, dupa ce a postat o fotografie din sala de sport. Iubita lui Alex Velea a fost pusa la zid de fani, care au sarit ca arși in urma unui detaliu.

- Oana Roman a depus actele de divorț, dupa ce Marius Elisei a plecat de acasa in urma cu o luna. Se pare ca intre cei doi nu mai este cale de impacare și nu vor mai forma un cuplu. Cu toate astea insa, vedeta susține ca ea și soțul ei au o relație buna, iar acesta o ajuta ori de cate ori are nevoie,…

- In timp ce Oana Roman inca pastreaza fotografiile cu tatal fetiței ei, Isabela, chiar daca in urma cu puțina vreme a anunțat desparțirea, se pare ca Marius Elisei a scos-o de tot din peisaj pe vedeta de la Antena Stars. Noi va prezentam dovada ca barbatul este in cautare de alta relație. Cui ii trimite…

- Oana Roman și-a dus mama la spital pentru un set de investigații complet dupa ce, in ultimele saptamani, aceasta s-a simțit din ce in ce mai rau. In varsta de 80 de ani, Mioara Roman are o forma agresiva de Parkinson și nu iși mai poate folosi o mana. Oana Roman a povestit pe Instagram cum și-a lasat…

- Alexandra Diaconescu a cazut ținta criticilor de pe rețelele de socializare. Fosta ispita de la Insula Iubirii a primit acuzații grave, fiind in ultima luna de sarcina. Cu toate acestea, nu s-a putut abține și le-a dat replica rautacioșilor.

- Sarbatorile de iarna au venit pentru Oana Roman și cu surprize mai puțin placute. Chiar cu cateva zile inainte de Craciun, Oana anunța pe rețelele de socializarea ca ea și soțul ei, Marius Elisei, nu mai sunt impreuna . Daca in momentul respectiv, Oana nu a dat prea multe amanunte legate de motivul…

- Daca pana acum fanii o adorau, Cleopatra Stratan a ajuns de aceasta data ținta criticilor dure de pe Internet. Internauții nu s-au mai abținut și au pus-o la zid, iar reacția artistei nu a intarziat sa apara.