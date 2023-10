Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Morar șterge pe jos cu Scarlatescu, Dumitrescu și Bontea dupa ce Antena 1 i-a dat afara de la 'Chefi la cuțite'Mihai Morar șterge pe jos cu jurații de la Chefi la cuțite, Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea, pentru felul in care au incheiat colaborarea cu Antena 1. Antena…

- Catalin Scarlatescu si Florin Dumitrescu nu par a fi afectați de colaborarea intrerupta cu postul de televiziune Antena 1. Decizia a fost intr-adevar una brusca, insa se pare ca jurații show-ului culinar Chefi la Cuțite sunt mai mult decat impacați cu hotararea luata. Cum au fost surprinși in urma cu…

- Ediția de miercuri, 11 octombrie 2023, s-a lasat cu scantei in platoul celor de la Chefi la Cuțite. Mihai Morar, Daniel Buzdugan și intreaga echipa de la Radio Zu au fost invitați sa jurizeze preparatele echipelor de la duel. Ce s-a intamplat cand echipa lui chef Bontea a pierdut. Juratul și-ar fi pierdut…

- Antena 1 a fost zdruncinata de decizia neașteptata luata de cei trei jurați ai emisiunii Chefi la cuțite: Bontea, Scarlatescu și Dumitrescu. Aceștia și-au anunțat dorința de a nu mai face parte in continuare din acest proiect TV, pe motiv ca sunt prea obosiți. Decizia lor a fost aspru criticata, mai…

- Cutremur in media din Romania! Bontea, Dumitrescu și Scarlatescu, cei trei jurați de la Chefi la Cuțite, au anunțat ca nu mai doresc sa continue și sezonul urmator! Potrivit acestora, sunt prea obosiți pentru a mai merge inainte in acest proiect, așa ca Antena 1 trebuie sa gaseasca inlocuitori cat mai…

- Antena 1 a anunțat oficial faptul ca Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea nu vor mai face parte din echipa emisiunii „Chefi la cuțite”. In acest context, Florin Dumitrescu a avut și o reacție care ridica foarte multe semne de intrebare.„Cea dintai condiție a fericirii e linistea…

- Antena 1 a anunțat ca Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea nu vor mai face parte din juriul showului culinar „Chefi la Cuțite”. Intr-un comunicat emis astazi, Antena 1 a anunțat ca pregatește un nou juriu pentru emisiunea „Chefi la Cuțite”. Postul TV susține ca cei trei foști jurați…

- O noua zi, un nou episod din ”Chefi la Cuțite” difuzat de Antena 1. Dar, daca pana in aceasta seara totul era doar despre mancare, se pare ca lucrurile s-au schimbat puțin, datorita unui concurent care a decis sa-și ceara in casatorie prietena chiar in platoul chefilor Scarlatescu, Bontea și Dumitrescu.…