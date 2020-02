Stiri pe aceeasi tema

- Previziunile economice din iarna anului 2020, publicate joi, 13 februarie, estimeaza ca economia europeana va continua sa urmeze o traiectorie de creștere constanta și moderata. Zona euro s-a bucurat pâna acum de cea mai lunga perioada de creștere neîntrerupta de la introducerea monedei…

- „Nu exista criza politica, exista un guvern care nu mai poate emite acte normative, cu valoare de lege. Dar guvernul iși face datoria, prin acte de administrare curenta. E o situație stabila. Și daca ma voteaza Parlamentul și daca nu ma voteaza, tot guvernul Orban e in funcție. Procedura de declanșare…

- Doua alunecari de teren de proporții au avut loc in localitatea Cumpana, județul Constanța, in mai și august 2019. Opt familii au fost evacuate. Ministrul Transporturilor de atunci, Razvan Cuc, a anunțat ca va lua imediat masuri pentru stabilizarea malului stang care se prabușea. Malul face parte din…

- Turismul in perioada de iarna este in crestere in majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, insa cel mai mare avans se inregistreaza in Romania, unde numarul noptilor petrecute in hoteluri si alte facilitati de cazare in sezonul de iarna 2018-2019 a fost cu 8,6% mai mare decat in sezonul…

- Pesta Porcina Africana (PPA) a afectat anul acesta nu numai cresterea porcului ci si industria de procesare din Romania, producand pagube serioase sectorului si costuri imense autoritatilor. Deficitul de carne de porc inregistrat pe piata mondiala din cauza pestei porcine africane a influentat considerabil…

- Start-up-uri tot mai multe și tot mai valoroase. Unicornul din Romania care a pus primul miliardar roman pe coperta revistei Forbes in acest an Numarul start-up-urilor infiintate in Romania a crescut, in acest an, cu peste 20% fata de anul anterior, iar tendinta de majorare a acestor afaceri se afla…

- ​Daca se proroga aceasta creșterea punctului de pensie cu 40% din 2020 vor fi cu siguranța costuri politice de suportat, a declarat Valentin Lazea, economist șef al Bancii Naționale a României (BNR). Totuși, spune el, daca nu se face nimic și se merge înainte, vor fi mai întâi…

- Astfel, Iasul se situeaza pe locul al doilea in toata Europa (50 de state suverane) in clasamentul ritmului de crestere a comunitatilor tech. „Europa continua sa cunoasca diversitate geografica in top 20 al hub-urilor de tehnologie cu cea mai rapida crestere. Iasi, un oras din Romania in care gigantul…