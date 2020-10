Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD, Gabriela Firea, lanseaza acuzații extrem de dure la adresa Guvernului. Ea susține ca a crescut, in calitate de primar al Capitalei, capacitatea de testare in București, dar nu se dorește utilizarea acestei infrastructuri, asta pentru ca cifrele sunt ținute sub control și manipulate…

- Margineanu spune ca Bittman este unul dintre oamenii inteligenti din Romania, iar daca a avut ceva de spus, nu era nevoie sa se trezeasca „oile" si sa-l injure in fata televizorului. „Oameni putini, restul populatie , spunea un regretat actor candva pe la mijlocul anilor 90. „Oile au inventat politically…

- Solistul trupei Taxi, Dan Teodorescu, 55 de ani, a compus o poezie cu talc, prin care lovește in negaționiștii care nu cred ca noul coronavirus este atat de periculos, potrivit Adevarul. "Esti destept si stii ca nu-i nicio pandemie; Mortii sunt facuti din pix, la misto, se stie. Dar problema e ca nu-s…

- Solistul trupei Taxi, Dan Teodorescu (55 de ani), i-a raspuns cantaretului Dan Bittman si a tinut sa ii arate, in versuri, ca o parte din declaratiile sale cu privire la pandemia de COVID-19 au fost suparatoare.

- Solistul trupei Taxi, Dan Teodorescu (55 de ani), le-a dedicat o poezie tuturor celor care nu vor sa poarte masca de protectie. Versurile cantaretului vin dupa ce solistul Dan Bittman a facut declaratii controversate privind pandemia de COVID-19.

- Dan Negru și-a exprimat parerea cu privire la declarațiile lui Dan Bittman despre pandemia de COVID-19. Prezentatorul Antena 1 spune ca marii artiști rock au avut mereu opinii controversate, cu precizarea ca nici nu ii ia apararea cantarețului, dar nici nu se situeaza contra lui. Reacția lui Dan Negru…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu l-a atacat luni pe președintele Romaniei, Klaus Iohannis, acuzandu-l de dubla masura. Reacția vine in contextul in care președintele Iohannis susține organizarea alegerilor parlamentare, in contextul in care ministrul Educației a anunțat suspendarea cursurilor in București…