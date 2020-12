Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Olaroiu (51 de ani) este campionul Superligii chineze cu Jiangsu Suning, in premiera in istoria clubului din Nanjing. Patronul Zhang Jindong (57 de ani) anunța noi investiții la clubul antrenat de roman. Cosmin Olaroiu a detronat-o pe Guangzhou Evergrande, de opt ori caștigatoare a titlului…

- Luminița Popescu este o femeie foarte atenta la silueta ei, iar pentru un corp de invidiat respecta dieta cu sfințenie! Ba mai mult, soția lui Gica Popescu s-a grabit atat de mult sa ia masa la timp incat a „uitat” de regulile de circulație. Paparazzii Spynews.ro au prins-o in flagrant!

- Gabriel Oprea Jr. nici bine nu s-a așezat la casa lui, ca deja vrea sa aiba urmași? Fiul fostului Ministru de Interne și-a condus soția la clinica de fertilizare in vitro! Paparazzii Spynews.ro au fost pe faza și i-au surprins in niște ipostaze spectaculoase, atunci cand credeau ca nu-i vede nimeni!

- Un batran in varsta de 91 de ani a decedat, iar sotia sa in varsta de 80 de ani a suferit arsuri pe fata si maini, in urma unui incendiu izbucnit duminica, 1 noiembrie, intr-o gospodarie din comuna Ion Creanga. “Ca urmare a unui apel la 112, din jurul orei 20:28, pompierii din cadrul Detașamentului…

- Pe Ioan Andone il știe deja toata lumea de ani buni din lumea fotbalului, insa ceea ce nu știu mulți e cum arata soția lui, cea cu care e impreuna de 35 de ani! Paparazzii Spynews.ro i-au surprins pe cei doi chiar cand celebrul antrenor o aștepta in mașina!

- What’s Up și Alice formeaza de ceva timp un cuplu, iar acum cei doi au decis sa faca pasul cel mare. Nu au stabilit inca data nunții, insa s-au logodit, iar modul in care artistul și-a cerut iubita de nevasta, a fost unul special.„Prima nunta am facut-o in biserica și in fața statului roman. De data…

- Victor Micula, fiul lui Viorel Micula, a fost pus sub urmarire penala de Parchetul Bihor, alaturi de patru polițiști din Oradea. Acesta ar fi folosit baza de date ca sa caute date despre cantareața Vladuța Lupau, soția lui Adrian Rus, trecut pe la CFR Cluj. ...

- Vorba „dupa munca și rasplata” i se potrivește de minune! Violeta Pavel este o fosta balerina grațioasa, dar cu „vicii”. Paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe soția lui Marcel Pavel intr-o ipostaza extrem de rara.