- Mașina condusa de pilotul Mihai Leu a intrat in gardul de siguranța in timpul Raliului de la Targu Mureș, care se desfașoara, sambata, in zona centrala a orașului, ranind doi copii de 6 și 8 ani, aflați in zona spectatorilor.

- Incident la raliul de la Targu Mureș. Mașina condusa de catre Mihai Leu a ieșit in afara traseului, iar doi copii au suferit rani. Se pare ca Mihai Leu a scapat mașina de sub control intr-un viraj, a lovit un parapet și a ranit ușor do copii, scrie digi24. „In urma cu putin timp, la intersectia Stefan…

- In cursul acestei seri, 28.06.2022, in jurul orei 19:13, polițiștii Orașului Sannicolau Mare au fost sesizați prin apel SNUAU 112 cu privire la faptul ca in localitatea Periam s-a produs un accident de circulație, soldat cu mai multe victime. Ajunși la fața locului polițiștii au constatat ca cele sesizate…

- Doi barbati si o femeie, din comuna Argetoaia, judetul Dolj, au ajuns la spital, duminica, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-un parau. Accidentul a avut loc in localitatea Secu. “La fața locului s-au deplasat polițiștii care au stabilit ca un autoturism condus pe DJ 606 C, de un barbat…

- Un motociclist și-a pierdut viața, in acest weekend, in Ploiești. Accidentul a fost filmat de un alt motociclist. Atenție! Va avertizam ca urmeaza imagini și informații care va pot afecta emoțional.

- Trei persoane au fost ranite, miercuri, in urma unui accident rutier care a avut loc in dreptul localitatii Sagu din judetul Arad, intre un microbuz de transport persoane in care se afla doar soferul si un autoturism in care se aflau doua persoane. In urma coliziunii, cele trei victime au ramas incarcerate,…

- Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Raciu și de la Secția Sarmașu au intervenit duminica, 3 aprilie, in jurul orei 13.54, la un accident rutier care a avut loc intre localitațile Craiești și Faragau, unde un autoturism a lovit un cap de pod. "In accident este un singur autoturism implicat,…