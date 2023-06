Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Mihai Fifor, președinte PSD a declarat ca partidul social-democrat va depune astazi un proiect de lege pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. “In timp ce alte partide DOAR zic ca vor sa elimine pensiile speciale, dar nu fac nimic, PSD depune un proiect de lege care ABROGA…

- Deputatul Mihai Fifor, președintele PSD Arad, considera ca in acest moment nu exista nici un motiv care sa justifice proteste ale angajaților din Sanatate. „Cele mai importante revendicari au fost sau sunt pe cale sa fie rezolvate, in urma dialogului perseverent pe care echipa ministrului Alexandru…

- In urma cu puțin timp, la Paiușeni a avut loc o viitura care a inundat satul. „Pompierii militari ai Detașamentului Sebiș intervin cu: o autospeciala de intervenție, doua motopompe și un echipaj SMURD pentru evacuarea apei din aproximativ 10 gospodarii inundate in urma unei viituri, in localitatea Paiușeni.…

- Deputatul Mihai Fifor, președinte al PSD Arad arata ca obiectivele esențiale ale guvernului condus de PSD sunt guvernare mai eficienta decat pana acum, investiții mai consistente, viața mai buna și caștiguri mai mari pentru romani. Aceasta este chintesența viziunii PSD pentru perioada urmatoare, care…

- Deputatul Mihai Fifor, președinte al PSD Arad afirma ca nu prin impingerea in faliment a celor care asigura materia prima, laptele, se poate ajunge la un preț mai accesibil pentru consumatori. „Este inadmisibil ca reducerea cu 20% a prețului laptelui sa se faca pe seama producatorilor, iar comercianții…

- PSD va solicita in Coaliția de guvernare adoptarea unei decizii politice care sa dispuna Guvernului Romaniei sa emita in regim de urgența un act normativ pentru suspendarea temporara a importurilor de produse agro-alimentare din Ucraina, la fel cum s-a intamplat in celelalte state care au granița comuna…

- Un accident rutier a avut loc cu puțin timp in urma la Pilu. Doua autoturisme s-au ciocnit, doua dintre cele trei persoane care circulau cu acestea fiind accidentate. Conform Serviciului de Ambulanța județean, este vorba despre doua victime conștiente. La fața locului s-a deplasat un echipaj de la Substația…

- Starea rețelei feroviare romanești este total nesatisfacatoare. Ultimele incidente pe calea ferata au adus acest subiect in atenția opiniei publice. Vasile Nagy, deputat de Arad, a susținut o declarație politica in Parlament pe tema modernizarii și dezvoltarii infrastructurii feroviare din Romania.…