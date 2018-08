Totodata, ministrul Fifor a amintit ca anul 2018 - Anul Centenar - va fi unul de referinta pentru marina militara romana prin achizitiile si modernizarile care se au in vedere pentru a intari capacitatea de reactie imediata a fortelor navale si pentru a consolida pozitia Romaniei la Marea Neagra.



De asemenea, ministrul Apararii a subliniat ca in acest an au loc si multe exercitii si misiuni desfasurate in Marea Neagra impreuna cu partenerii din Alianta Nord-Atlantica.