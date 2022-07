Stiri pe aceeasi tema

- Procedurile de control fiscal ar putea fi modificate, in contextul digitalizarii, astfel incat sa fie verificati doar acei contribuabili care prezinta risc fiscal ridicat si real fata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), iar controlul sa fie efectuat de la birou, a afirmat Sia-Nicoleta…

- ”Wizrom Software, dezvoltator si integrator de software de business din Romania, a inregistrat afaceri de peste 6,3 milioane de euro in 2021. Cifra este in crestere cu aproximativ 500.000 de euro, respectiv 8%, comparativ cu anul anterior”, anunta compania. Pana in acest moment, numarul clientilor…

- PSD vrea taxarea companiilor a caror cifra de afaceri este mai mare de 100 de milioane de euro, iar banii vor merge catre un fond pentru finanțarea proiectelor din educație și sanatate. Avem insa unii politicieni care spun ca nu se poate și unii parerologi care spun ca statul intervine prea violent…

- Social Maine, ultima zi in care persoanele fizice mai pot depune Declarația Unica mai 24, 2022 10:07 Maine, 25 mai 2022, este termenul pentru depunerea Declaratiei Unice (DU) privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212). Declarația unica…

- Cea mai mare cooperativa agricola din Romania, dupa cifra de afaceri din ultimii doi ani, și-a majorat veniturile cu 38 la suta, ajungand la finalul anului 2021 la o cifra de afaceri de 232 milioane de lei, potrivit unor calcule realizate de Ziarul Financiar, pe baza informațiilor de la Ministerul de…

- Ministerul Finantelor propune, printr-un proiect de Hotarare de Guvern, o schema de ajutor de stat pentru compensarea cresterii pretului la combustibil din cauza situatiei internationale, valoarea ajutorului acordat fiind de 50 bani pe litrul de combustibil, dar nu mai mult de 400.000 euro per intreprindere,…

- Economie Declarația unica se depune pana la 25 mai 2022, inclusiv mai 3, 2022 10:19 Agenția Naționala de Administrare Fiscala reamintește contribuabililor ca termenul pentru depunerea Declaratiei Unice (DU) privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice (Formular…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a elaborat și publicat un nou material informativ, respectiv Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute de persoanele fizice din prestarea unor activitați de infrumusețare/ intreținere corporala. Persoanele fizice care intenționeaza…