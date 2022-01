Mihai Chirica se răfuiește cu Denisa Ionașcu la şedinţa de consiliu de vineri Consilierii locali se reunesc vineri in prima sedinta ordinara din acest an. Pe ordinea de zi a plenului au fost incluse peste 15 proiecte de hotarare. Un proiect care va starni cu siguranta dezbateri face referire la constituirea unei Comisii de evaluare a activitatii secretarului general al municipiului, Denisa Ionascu. Intre primarul Mihai Chirica si aceasta este un conflict mai vechi care s-a acutizat in ultimul an, secretarul fiind unul dintre martorii-cheie din dosarele penale in care este cercetat edilul sef al Iasului. Comisia va fi formata din primar si doi consilieri locali. Alte proiecte… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

