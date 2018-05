Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Chirica, primar al municipiului Iasi, considera ca demisia lui Nicolae Banicioiu din Partidul Social Democrat va fi urmata de un val de plecari ale nemultumitilor, fapt care va duce la declinul lui Liviu...

- "Era prognozabila o astfel de miscare pentru ca de cateva luni incoace, mai ales dupa esecul si al guvernarii Tudose, tot mai multi colegi, fosti colegi din PSD, isi pronuntau indignarea, cu teama, in spatii rezervate, fata de posibilitatea parasirii formatiunii politice imediat ce domnul Ponta isi…

- Mihai Chirica, primar al municipiului Iasi, considera ca demisia lui Nicolae Banicioiu din Partidul Social Democrat va fi urmata de un val de plecari ale nemultumitilor, fapt care va duce la declinul lui Liviu Dragnea, anunta Agepres.Fostul social-democrat Mihai Chirica, in prezent primar…

- Fostul social-democrat Mihai Chirica, in prezent primar independent, a declarat ca nu este surprins de plecarea din PSD a deputatului Nicolae Banicioiu intrucat sunt multi nemultumiti de liderul partidului Liviu Dragnea. "Era prognozabila o astfel de miscare pentru ca de cateva luni incoace,…

- Deputatul „de Iasi" Nicolae Banicioiu, a carui activitate in Parlament este aproape nula, a dezertat din partidul condus de Liviu Dragnea. Prieten vechi al lui Victor Ponta, in guvernul caruia a fost si ministru al Sanatatii, Banicioiu s-a inscris in Partidul ProRomania. „Nicolae Banicioiu nu a facut…

- Mihai Chirica, fost membru PSD, exclus recent din partid, a postat un mesaj dur pe Facebook la adresa liderului formațiunii, Liviu Dragnea. Mihai Chirica, primarul din Iași, exclus recent din PSD , a transmis un mesaj dur la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, intrebandu-se daca exista vreo diferenta…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a declarat ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, a convocat congresul extraordinar al formatiunii pe 10 martie "de frica". "De frica. Se depreciaza foarte mult imaginea dumnealui in interiorul partidului si incepe sa ii fie frica ca isi pierde sprijinul", a sustinut…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a declarat vineri ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, a convocat congresul extraordinar al formatiunii pe 10 martie "de frica". "De frica. Se depreciaza...