- Eduard Novak (45 de ani), ministrul Tineretului și Sportului, a obținut medalia de argint in proba de urmarire pe 4.000 de metri la Jocurile Paralimpice. Jocurile Paralimpice se desfașoara in perioada 24 august - 5 septembrie, la Tokyo. Prima medalie pentru ciclistul Eduard Novak la Jocurile Paralimpice…

- "Este presiune, dar sper sa fie o zi fabuloasa" spune Laura Ilie despre șansele de a caștiga o medalie la Tokyo. Proba de pușca aer comprimat 10 metri este in direct la TVR 1, sambata dimineața.

- David Popovici (16 ani), puștiul minune al natației romanești, a reușit, duminica seara, inca o performanța uriașa: a caștigat medalia de aur și la proba de 50 de metri liber, dupa ce in aceasta saptamana a cucerit alte 3 medalii, dintre care doua de aur. El a terminat proba in 22 de secunde și 22 de…

- inotatorul David Popovici a obtinut, duminica seara, la Roma, medalia de aur in proba de 50 metri liber, din cadrul Campionatului European de Natatie, acesta terminand cursa cu timpul de 22’22”. Popovici, in varsta de 16 ani, a cucerit 4 medalii in aceasta saptamana, dintre care 3 de aur si una de argint.…

- Ziua și medalia, cam așa poate fi descrisa ultima perioada din viața lui David Popovici (16 ani), puștiul minune al natației romanești. Acesta a reușit sa obțina o medalie de aur pentru Romania la Campionatele Europene de la Roma, dupa ce s-a clasat pe primul loc in finala de 200 de metri liber. David…

- Inotatorul David Popovici a castigat, sambata, proba de 200 m liber, la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Roma, potrivit news.ro. Sportivul de 16 ani a terminat proba cu timpul de 1:45.95 si si-a trecut in palmares a treia medalie la competitia gazduita de capitala Italiei,…

- David Popovici, puștiul minune al natației romanești, a batut un nou record la proba de 200 de metri liber. Reamintim ca Popovici s-a calificat lejer in semifinalele competiției, dupa ce a scos un timp de 1 minut și 50 de secunde și o sutime. Ulterior, s-a calificat in marea finala cu un timp fabulos:…

- Campionatul Național de Inot, care s-a desfașurat la București, concurs pentru junioare, tineret și senioare, a fost un real succes pentru albaiulianca Daria Remete, care a ocupat un loc pe podium la patru probe. Aceasta a fost laudata de catre comentator, care a declarat ca „suntem impresionați de…