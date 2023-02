Mihai Bendeac împlinește astăzi 40 de ani. Când va apărea la Pro TV, noul său post Mihai Bendeac implinește 40 de ani! Model in divertismentul romanesc și talent innascut, aniversarea il gasește in galeria vedetelor Pro Tv, unde lucreaza la un nou serial de comedie. Cel mai probabil, actorul va putea fi vazut pe noul canal din vara, datorita clauzelor contractuale cu Antena 1, post de la care a plecat in toamna anului trecut, altfel risca sa plateasca despagubiri. Bendeac implinește astazi 40 de ani. Varsta la care are o cariera impresionanta, extrem de bogata, in teatru și televiziune, spațiu unde emisiunile sale s-au bucurat de mari succese, fiecare apariție a sa fiind generatoare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Victor Rebengiuc este unul dintre cei mai iubiți actori romani de teatru și film. Va implini 90 de ani pe 10 februarie și a facut declarații emoționante despre cariera lui. Victor Rebengiuc nu regreta nimic și se bucura de fiecare șansa care se ivește pentru a se intalni cu publicul.„In ceea ce privește…

- Mihai Beandeac revine din pauza pe care a luat-o cu declarații uimitoare despre planurile sale. Actorul și scenaristul care a parasit Antena 1 cu scandal. Bendeac implinește care luna viitoare 40 de ani și 18 de cand a absolvit Academia Naționala de Teatru și Film ”I.L. Caragiale” și ia in calcul sa…

- Lumea teatrului e in doliu. Un actor extrem de indragit s-a stins din viața la varsta de 59 de ani. Artistul era cunoscut și pentru tablourile sale, iar peste numai cateva zile, mai exact pe data de 3 februarie, acesta urma sa aiba o expoziție. In urma morții sale, mai multe persoane care l-au apreciat…

- Doliu in lumea teatrului! Ștefan Bouroșu, un actor in varsta de 32 de ani a fost gasit fara suflare, cu mainile legate la spate, intr-un apartament din Chișinau, acolo unde locuia cu chirie. Ingrijorat ca fiul sau nu mai da niciun semn de viața, tatal sau a mers sa vada ce se intampla cu acesta și astfel…

- Pe 5 ianuarie 2023 s-au implinit 62 de ani de existența a Teatrului de Comedie din București, eveniment care a fost marcat, ca in fiecare an, printr-un spectacol pregatit de actori pentru actori și pentru ceilalți colegi din echipa teatrului, devenita in

- Doliu in lumea filmului! Un alt actor cunoscut s-a stins din viața, in urma cu puțin timp. A jucat in celebtrul serial "The Crown" și a avut un rol important chiar și in serialul ''Blake's 7'. Printre rolurile importante pe care le-a avut se numara și serialele ''Doctors'', ''Coronation Street'' si…

- Este zi de doliu in lumea teatrului romanesc! Un mare actor s-a stins din viața la varsta de 77 de ani. In prezent, acesta este plans de o țara intreaga. Vestea despre moartea lui a fost anunțata de Teatrul Evreiesc de Stat. Indragitul actor va fi inmormantat marți, 6 decembrie, in Cimitirul Bellu,…

- O mare actrița a teatrului romanesc s-a stins din viața! Actrita Sanda Toma a murit la varsta de 88 de ani au anunțat sambata reprezentantii Teatrului de Comedie. Artista este descrisa drept "unul dintre membrii cei mai importanti ai familiei Teatrului de Comedie".