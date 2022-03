Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Mihai Bendeac este un renumit petrecareț. Sambata seara a facut-o lata cu alte vedete din București, iar vloggerul și actorul Codin Maticiuc l-a filmat. Imaginile au devenit virale pe Instagram, spațiu considerat public.In imaginile din club mai apar Mihai Bobonete, Mihai Dragomir Rait, alias…

- Distractia este elementul cheie la orice petrecere pentru copii, iar pentru asta va puteti baza pe animatori. Poate ca cel mic nu va aprecia asa de tare ca ai pus la punct detalii organizatorice esentiale precum lista de invitati si confirmarile. Nici alegerea unui spatiu potrivit pentru desfasurarea…

- Instanta suprema a decis ca furtul comis de o persoana care poarta masca de protectie obligatorie este o fapta calificata. Hotararea a fost luata la sesizarea Curtii de Apel Bucuresti, intr-un dosar in care un barbat este acuzat ca a furat un telefon. Diferenta intre forma simpla si cea calificata a…

- VIDEO| Polițist local FILMAT in timp ce lovește un om al strazii, pentru ca nu purta masca de protecție VIDEO| Polițist local FILMAT in timp ce lovește un om al strazii, pentru ca nu purta masca de protecție Un polițist local din Sibiu a lovit un om al strazii, chiar in centrul orașului, pentru ca acesta…

- Un polițist local a fost filmat de catre camera de bord al unui vehicul cand bate un om al strazii pentru ca nu purta masca de protecție. Evenimentul a avut loc in Sibiu, in cursul zilei de sambata. Polițist filmat cand bate un om al strazii Evenimentul a avut loc in sambata și a fost […] The post Om…

- Un polițist local din Sibiu a lovit violent un om al strazii in centrul orașului pentru ca nu purta masca de protecție. Incidentul a avut loc in cursul zilei de sambata și a fost surprins de camera de bord a unui șofer. In imagini se poate vedea ca polițistul local traverseaza strada, se indreapta catre…

- Delia a atras atenția cu cele mai recente clipuri postate pe Instagram. Cantareața a petrecut a doua zi de Craciun alaturi de prietenii ei, au organizat o petrecere la care atmosfera a fost intreținuta de Florin Salam și trupa lui. Chiar in noaptea in care a fost desemnat caștigatorul „iUmor” 2021,…